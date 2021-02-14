О нас

О нас

  • Комплексный подход к предоставлению услуг
    является важным принципом работы нашей компании.
  • Мы можем реализовать законченные
    решения бизнеса — начиная с анализа потребностей
    клиентов до последующей реализации эффективной
    транспортно — логистической схемы любой сложности.
  • Приоритетом нашей деятельности стало точность
    и неукоснительность в выполнении договорных
    обязательств перед своими заказчиками.
  • На спрос наших клиентов мы
    отвечаем своими предложениями
почему мы?

почему мы?

Доступные
цены

Гарантия 100%
качества

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специалисты

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в городе

Наши услуги

Наши услуги

ремонт двигателя камаз-маз ульяновск

Ремонт двигателя КАМАЗ/МАЗ

Стоимость от 26700 ₽
Срок работы 5-7 дней

Ремонт КПП КАМАЗ/МАЗ

Стоимость от 7000 ₽
Срок работы 2-5 дней
Ремонт КПП ZF Ульяновск

Ремонт КПП ZF

Стоимость от 16000 ₽
Срок работы 2-5 дней
Ремонт передних мостов КАМАЗ/МАЗ в Ульяновске

Ремонт передних мостов

Стоимость от 7000 ₽
Срок работы 1-2 дня
Ремонт редукторов любых модификаций в Ульяновске

Ремонт редукторов любых модификаций

Стоимость от 4500 ₽
Срок работы 1-2 дня

Ремонт КПП без делителя (КАМАЗ) 152к

Стоимость от 7400 ₽
Срок работы 10 дней
ТНВД (ремонт) Камаз и ремонт форсунок

Ремонт ТНВД и форсунок КАМАЗ

Стоимость от 5700 ₽
Срок работы 1-2 дня
Токарные и сварочные работы для грузовых автомобилей в Ульяновске

Токарные и сварочные работы

Стоимость от 500 ₽
Срок работы 1 день
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Отзывы

Отзывы

28.01.2021

Жека

КАМАЗ

Всем привет! Недавно посещал данный сервис! Что понравилось: проводят диагностику в присутствии клиента, показывают что нужно заменить, общаются вежливо. Если что-то нужно дополнительно, то согласовывают по телефону. При сдаче автомобиля владельцу показывают, что и где было сделано.

12.12.2020

Сергей

КАМАЗ

Не первый год обслуживаю свои машины здесь. Нравится дружелюбное отношение и ответственный подход к работам. Так же цены достаточно дешевые, поэтому всем рекомендую.

02.11.2020

Артем

МАН

Пришлось побывать в данной организации т.к. ночью на загрузке пропали тормоза на МАНе. Ребята оперативно разобрались в причинах и следствии. Смогли сами перебрать осушитель сэкономив мне немало денег и также компрессор, который забил маслом всю систему.

05.11.2020

Радик

МАЗ

Капиталили мотор мне на МАЗе . Моторист грамотный, всё прозрачно . Сделали мотор быстро но потом ставили его 3 дня из за загрузки, но в целом все понравилось.

20.08.2020

ИП Осипов

КАМАЗ

Приехал в этот сервис по предварительной записи на ТО, смазку и схождение, но пришлось прождать 30 минут перед тем как начали работу. Но по работе замечаний нет.

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