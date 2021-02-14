О нас
- Комплексный подход к предоставлению услуг
является важным принципом работы нашей компании.
- Мы можем реализовать законченные
решения бизнеса — начиная с анализа потребностей
клиентов до последующей реализации эффективной
транспортно — логистической схемы любой сложности.
- Приоритетом нашей деятельности стало точность
и неукоснительность в выполнении договорных
обязательств перед своими заказчиками.
- На спрос наших клиентов мы
отвечаем своими предложениями
почему мы?
Доступные
цены
Гарантия 100%
качества
Опытные
специалисты
Первый центр
в городе
Наши услуги
Ремонт КПП КАМАЗ/МАЗ
Ремонт КПП ZF
Ремонт передних мостов
Ремонт редукторов любых модификаций
Ремонт КПП без делителя (КАМАЗ) 152к
Ремонт ТНВД и форсунок КАМАЗ
Токарные и сварочные работы
Отзывы
Жека
Всем привет! Недавно посещал данный сервис! Что понравилось: проводят диагностику в присутствии клиента, показывают что нужно заменить, общаются вежливо. Если что-то нужно дополнительно, то согласовывают по телефону. При сдаче автомобиля владельцу показывают, что и где было сделано.
Сергей
Не первый год обслуживаю свои машины здесь. Нравится дружелюбное отношение и ответственный подход к работам. Так же цены достаточно дешевые, поэтому всем рекомендую.
Артем
Пришлось побывать в данной организации т.к. ночью на загрузке пропали тормоза на МАНе. Ребята оперативно разобрались в причинах и следствии. Смогли сами перебрать осушитель сэкономив мне немало денег и также компрессор, который забил маслом всю систему.
Радик
Капиталили мотор мне на МАЗе . Моторист грамотный, всё прозрачно . Сделали мотор быстро но потом ставили его 3 дня из за загрузки, но в целом все понравилось.
ИП Осипов
Приехал в этот сервис по предварительной записи на ТО, смазку и схождение, но пришлось прождать 30 минут перед тем как начали работу. Но по работе замечаний нет.