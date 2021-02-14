Всем привет! Недавно посещал данный сервис! Что понравилось: проводят диагностику в присутствии клиента, показывают что нужно заменить, общаются вежливо. Если что-то нужно дополнительно, то согласовывают по телефону. При сдаче автомобиля владельцу показывают, что и где было сделано.